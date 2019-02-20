Московский технопарк "Калибр" выделит более 80 млн рублей малым предприятиям

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Московский технопарк "Калибр" совместно с Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства выделит малым предприятиям-резидентам в 2019 году свыше 80 млн рублей на закупку оборудования. Об этом в среду сообщила руководитель технопарка Кристина Зарубина.

"У нас [технопарка] есть три заявки в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства [на 2019 год]: до 70 млн рублей на закупку оборудования, до 14 млн тоже на закупку оборудования и еще одна [заявка] - на программное обеспечение", - сказала она на круглом столе в Московской торгово-промышленной палате (МТПП), посвященном сервисной поддержке малого и среднего предпринимательства Москвы.

Также она отметила, что технопарк рассматривает несколько заявок на компенсацию участия в выставках - "Фотоника" и "Металлообработка". Кроме того, у технопарка есть три заявки на статус якорного резидента с пониженным налогом на прибыль.

Созданный в начале 2015 года технопарк "Калибр" объединяет более 200 компаний, которые работают в сферах мультимедийных, информационно-телекоммуникационных технологий, а также приборостроения. Всего в Москве 34 технопарка. Они созданы для объединения на одной площадке научно-технических и промышленных предприятий, что позволяет им теснее взаимодействовать и быстрее развиваться.