"Опора России" примет участие в разработке цифровой платформы поддержки МСП

Оглашая 20 февраля послание Федеральному собранию, Путин поручил правительству совместно с бизнес-сообществом проработать вопрос о запуске онлайн-платформы, на которой предприниматели смогут заявлять о давлении на них. Глава государства подчеркнул, что к концу текущего года ресурс должен "действовать хотя бы в пилотном режиме".

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" примет участие в разработке и обеспечении функционирования цифровой платформы поддержки предпринимателей, о необходимости запуска которой заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил ТАСС глава "Опоры России" Александр Калинин.

"Опора России" примет участие в разработке и работе цифровой платформы, прежде всего своим экспертным блоком", - сказал Калинин. Он отметил, что создание цифровой платформы, куда предприниматели могли бы обратиться со своими жалобами на неправомерные действия силовых структур и по другим вопросам, обсуждалось в январе 2019 года на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, главой совета является президент России.

"Мы готовы дать свою экспертную площадку, у нас 52 бюро по защите прав предпринимателей в стране. Накоплен опыт экспертизы. Нужно оценить, насколько прав тот человек, который обращается с жалобой, насколько она обоснованна. Эту [оценку] могут дать бизнес-объединения, наши эксперты, юристы", - сказал он.

Глава общественной организации отметил, что при создании платформы необходимо исключить возможность усиления давления на авторов жалоб, должна быть гарантия, что "следствием такой жалобы не будет усиление преследования предпринимателей, это часто бывает, потому что люди пытаются оправдать свои действия". "Это можно сделать с помощью изменений УПК РФ. К примеру, существует система защиты свидетелей. Это все предстоит разработать", - сказал он.