МСП получит 31 млрд рублей на кредиты под залог прав на интеллектуальную собственность

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует с 2019 по 2024 год выделить 31 млрд рублей на кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) под залог прав на интеллектуальную собственность. Об этом говорится в паспорте нацпроекта МСП, опубликованном на сайте кабмина.

"Осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в размере 31 млрд рублей в 2019-2024 гг.", - указано в плане финансирования до 2024 года.

В паспорте нацпроекта уточняется, что из 31 млрд рублей в 2019 году будет выделен 1 млрд рублей, в 2020 году - 2 млрд рублей, в 2021 году - 4 млрд рублей, в 2022 году - 6 млрд рублей, в 2023 году - 8 млрд рублей, в 2024 году - 10 млрд рублей.

Нацпроект МСП

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" и "Популяризация предпринимательства".