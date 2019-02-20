Кредиты малого бизнеса будут ежегодно секьюритизировать в рамках нацпроекта МСП

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство планирует сделать секьюритизацию кредитов малого и среднего предпринимательства ежегодной, говорится в паспорте нацпроекта МСП, опубликованном на сайте правительства РФ.

"Реализованы на ежегодной основе рыночные механизмы рефинансирования портфелей кредитов МСП коммерческих банков с использованием секьюритизации (привлечение кредитными организациями заемных средств через размещение и обслуживание облигаций с залоговым обеспечением в виде портфелей кредитов МСП)", - говорится в документе.

Меру поддержки МСП планируется ввести до декабря 2024 года. Ответственным исполнителем назначен замглавы Минэкономразвития Вадим Живулин.

Также в рамках нацпроекта утверждены такие механизмы доступа МСП к фондовому рынку, как гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок, специальные биржевые тарифы для эмитентов из числа МСП, участие институтов развития (например, Корпорации МСП) в качестве "якорных" инвесторов в выпусках ценных бумаг малых и средних компаний, стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки, развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы.

Нацпроект МСП

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.