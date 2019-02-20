"Бизнес-навигатор МСП" и государственную информсистему промышленности интегрируют к ноябрю

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Информационный портал "Бизнес-навигатор МСП" должен провести интеграцию с государственной информационной системой промышленности (ГИСП) до ноября 2019 года. Об этом говорится в паспорте национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", опубликованном на сайте правительства России.

Как сообщалось ранее, такая кооперация даст малым производственным компаниям возможность публиковать в навигаторе свои предложения по продукции или услугам.

"[Будет] осуществлена интеграция портала "Бизнес- навигатора МСП" с государственной системой промышленности ГИСП в целях реализации на базе портала "Бизнес-навигатора МСП" дополнительных функциональных возможностей для субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции", - говорится в документе.

Ответственным исполнителем назначен главы Корпорации МСП Александр Браверман.

Нацпроект МСП

Нацпроект разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.