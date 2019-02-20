Доля Москвы в экспорте российских образовательных услуг достигает 60%

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Доля Москвы в экспорте Россией образовательных услуг достигает 60%, сообщил журналистам глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"С точки зрения доли московского экспортного объема в общем объеме экспорта услуг по России 60% - это московские образовательные организации разного типа: государственные, негосударственные, дошкольного, дополнительного образования. С точки зрения объема экспорта более 200 млн рублей - это образовательные услуги", - сказал он.

По его словам, в Москве по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры учатся 55 тыс. человек.

"Мы активно развиваем различные программы, в том числе программы двойных дипломов с зарубежными вузами. У нас 483 программы, это почти половина программ, которые есть в РФ. Численность студентов: 50% - это московские студенты, которые учатся по программам двойных дипломов. Численность иностранных аспирантов составляет почти 40%. Эти цифры мы взяли из анализа, который проводила ВШЭ", - добавил Фурсин.