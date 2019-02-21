"Опора Россия" готова помочь малым индийским компаниям с поставками в Россию

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предложила помощь индийским представителям малого и среднего предпринимательства (МСП) в организации поставок их продукции в Россию. Об этом сообщил в четверг глава организации Александр Калинин.

"Мы можем помочь в организации экономических связей. В структуру "Опоры России" входят порядка 100 отраслевых объединений. Это текстильщики, производители обуви, кабельная продукция [и другие]. <...> Мы можем вас вывести на профессионалов из [этих] сфер", - сказал он в ходе Российско-индийского бизнес-форума малых и средних предприятий.

По его словам, у "Опоры России" есть отделения в каждом российском регионе. "Вы можете связаться с нашими коллегами в этих регионах и получить предварительные консультации, рекомендации: можно ли работать с компанией на территории этого региона РФ", - отметил он, добавив, что "Опора России" имеет развитые электронные базы и может помочь индийским коллегам организовать b2b встречи.

Российско-индийский бизнес-форум МСП проходит 21 февраля в формате телемоста Мумбаи (Индия) - Москва - Санкт- Петербург - Екатеринбург. Мероприятие проводится для укрепления связей между бизнес-кругами двух стран и стимулирования развития высокотехнологичных стартапов.

Организаторами выступили Минпромторг России, Конфедерация индийской промышленности, Российский экспортный центр и ТАСС.