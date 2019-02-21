Срок планирования поставщиками закупок у субъектов МСП увеличится до трех лет

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ увеличит срок планирования поставщиками закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) до трех лет. Об этом говорится в паспорте нацпроекта МСП, опубликованном в среду на сайте правительства РФ.

"[Будет] расширен горизонт планирования поставщиками закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", у субъектов МСП до трех лет с учетом особенности регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые правительством Российской Федерации", - говорится в документе.

Сейчас в соответствии с требованиями федерального закона 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год.

Меру поддержки планируется реализовать до июля 2019 года. Ответственным исполнителем назначен заместитель министра финансов Алексей Лавров.

Также паспортом нацпоректа предполагается увеличить до 18% долю закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП. Срок реализации - до 20 декабря 2020 года.

Кроме того, документ предполагает, что до 20 декабря 2020 года будет введена административная ответственность за нарушение крупнейшими заказчиками сроков оплаты по договорам закупок, заключенными с субъектами МСП с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня. Сроки оплаты определены отдельным постановлением правительства РФ.

Нацпроект МСП

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года.

Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.