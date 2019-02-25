Платформа "НТИ-Экспо" объединит четыре научные выставки в 2019 году

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Платформа "НТИ- Экспо" (Наука-Технологии-Инновации Экспо), созданная для продвижения научных достижений России, объединит четыре научные выставки в 2019 году. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил депутат Госдумы, председатель оргкомитета "НТИ-Экспо" Владимир Кононов.

"В НТИ в этом году входят четыре проекта: Российская неделя высоких технологий в апреле, "Возобновляемая энергетика и электротранспорт. Renwex" в июне, Технофорум в октябре, "Искусственный интеллект. Большие данные. Отечественный софт: национальная стратегия цифрового развития в ноябре", - сказал он.

В свою очередь президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) Сергей Катырин отметил, что проект "НТИ-Экспо" также нацелен на привлечение внимания молодежи. "На нее сделан особый акцент, - отметил он. - Мы серьезно размышляли, каким образом вся система [торгово-промышленных палат] будет участвовать в реализации национальных проектов. Одна из идей, которая родилась с помощью наших коллег в Госдуме, - это сделать такую платформу Наука-Технологии-Инновации".

О платформе

Платформа "НТИ-ЭКСПО" создана для организации международных и российских конгрессных, выставочных мероприятий. Деятельность "НТИ-ЭКСПО" будет направлена на создание среды для позиционирования и продвижения научных достижений в России и за рубежом. Инициаторами создания платформы являются Торгово-промышленная палата РФ, Всероссийское общество избирателей и рационализаторов, Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр" при поддержке комитета Госдумы по образованию и науке.