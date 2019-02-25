Торгово-промышленная палата России планирует сократить количество требований к МСБ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ) планирует уменьшить перечень требований к малому и среднему бизнесу, сотрудничая с проверяющими ведомствами, в рамках мероприятий "регуляторной гильотины". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник президент ТПП РФ Сергей Катырин.

"Все, наверняка, слышали о "регуляторной гильотине". Мы [ТПП РФ] сейчас планируем нарабатывать с каждым проверяющим ведомством перечень обязательных требований, которые они будут предъявлять при проверках бизнеса. <…> Планируется эту работу завершить к 2021 году. Мы уже в работе", - пояснил он.

В начале года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума указал на проблему избыточных требований контрольно-надзорных органов к бизнесу в России, а также отметил необходимость разработки дорожной карты и проведения инвентаризации таких требований к 1 февраля 2020 года. Сократить количество требований необходимо прежде всего в наиболее зарегулированных сферах - транспорта, экологии, промышленной безопасности, ветеринарии, санитарно-эпидемиологического надзора.