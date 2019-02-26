МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы упростят закупочные процедуры путем увеличения количества комплектов типовой документации, сообщает пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы.

"Около 70 комплектов типовой документации добавят в библиотеку Единой автоматизированной информационной системы торгов (ЕАИСТ) к уже разработанным 165 комплектам до конца года. Контрактная система Москвы становится простой, понятной и удобной. В частности, типовой комплект позволяет сформировать заявочную документацию в два раза быстрее по сравнению с обычной процедурой, а встроенный в систему механизм форматно-логического контроля исключает необходимость в дополнительных проверках со стороны контролирующих органов. В настоящее время 60% столичных закупок проводятся с использованием комплектов типовых документов", - передает пресс-служба со ссылкой на руководителя департамента Владимира Ефимова.

В пресс-службе добавили, что типовые комплекты применяются при формировании и проведении распространенных городских закупок. По сообщению пресс-службы, практика прошлого года показала, что наибольшее количество заказчиков использовали типовые технические задания при проведении закупок на поставку лекарственных средств - 14,5 тыс. опубликованных процедур, на закупку хозяйственных товаров - 2 тыс. процедур, а также на поставку канцелярских товаров и бумажных изделий - 1,7 тыс. опубликованных процедур.

Все типовые комплекты документации сформированы при участии отраслевых органов исполнительной власти и контрольных органов. С целью развития инструментов стандартизации в ЕАИСТ внедряется возможность формирования стандартизированных контрактов с уникальными условиями. В настоящее время утверждено 35 таких контрактов.

Ранее Министерству финансов РФ и Федеральному казначейству было поручено заняться упрощением закупочных процедур. По мнению главы министерства Антона Силуанова, действующая конструкция контрактной системы сложна и недостаточно гибка, в свете необходимости реализации национальных проектов она нуждается в донастройке. ФАС также сообщала, что в перспективе рассчитывает на полную автоматизацию всех процессов госзакупок и, соответственно, на упрощение закупочного законодательства.