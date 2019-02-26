{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы разработают индивидуальный план обучения для представителей малого бизнеса

Также пользователи платформы ГБУ "Малый бизнес" смогут пройти тест на определение собственных знаний по предпринимательским компетенциям

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Представители малых и средних компаний Москвы получат возможность зарегистрироваться в личном кабинете и пройти индивидуальное тестирование на интернет-платформе ГБУ "Малый бизнес". На основе этих данных для предпринимателей будет разработан индивидуальный план обучения, сообщил во вторник генеральный директор организации Андрей Железняков.

"Мы хотим, чтобы человек, который регистрируется у нас в личном кабинете, естественно попадал в нашу базу и ему бы предоставлялась возможность пройти тестирование по предпринимательским компетенциям. В результате этого тестирования станет понятно, что он знает лучше, а что он знает не очень хорошо. И ему будет составлен индивидуальный план в автоматическом режиме для обучения", - сказал он на московском форуме "Цифровые сервисы для регионов".

В 2018 году профильные центры ГБУ "Малый бизнес" провели более 160 тыс. консультаций по открытию и ведению бизнеса. "В прошлом году, если брать количественные показатели, [у нас] более 110 тыс. обученных, включая [участников] крупных форумов. Без крупных форумов, в наши центры услуг для бизнеса [15 в Москве], на коммерческие площадки, на наши регулярные мероприятия для бизнеса пришли более 50 тыс. человек. Это и действующие предприниматели, и те, кто только начинают свой путь в бизнесе", - сказал Железняков.

На сайте ГБУ представлено 11 онлайн-сервисов: "Запись в коворкинг", "Подготовка документов для регистрации ИП или ООО", "Формирование налоговой декларации по УСН", "Подбор помещений для бизнеса", "Получить консультацию", "Оставить заявку на поручительство в фонд содействия кредитованию", "Бизнес-навигатор МСП", "Законодательный бизнес-дайджест", "Оставить заявку на получение займа в МФППиП" и "Подбери налоговый режим".

ГБУ "Малый бизнес Москвы" было создано 18 апреля 2012 года и подчиняется департаменту предпринимательства и инновационного развития столицы и предоставляет бесплатные консультации по созданию и развитию своего дела в Москве. Организация также дает информацию о мерах поддержки бизнеса и проводит обучающие мероприятия.

Московский цифровой форум проходит 26 февраля 2019 года. Форум собрал на одной площадке представителей власти и бизнеса для обсуждения вопросов законодательного регулирования в цифровой сфере, цифровизации малого бизнеса, цифровой медицины и других направлений.

Теги
Россия
Арктика сегодня
Комплексное исследование малого и среднего бизнеса провели в Норильске
Исследование проводила группа ЦИРКОН
Читать полностью