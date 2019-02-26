Власти Москвы разработают индивидуальный план обучения для представителей малого бизнеса

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Представители малых и средних компаний Москвы получат возможность зарегистрироваться в личном кабинете и пройти индивидуальное тестирование на интернет-платформе ГБУ "Малый бизнес". На основе этих данных для предпринимателей будет разработан индивидуальный план обучения, сообщил во вторник генеральный директор организации Андрей Железняков.

"Мы хотим, чтобы человек, который регистрируется у нас в личном кабинете, естественно попадал в нашу базу и ему бы предоставлялась возможность пройти тестирование по предпринимательским компетенциям. В результате этого тестирования станет понятно, что он знает лучше, а что он знает не очень хорошо. И ему будет составлен индивидуальный план в автоматическом режиме для обучения", - сказал он на московском форуме "Цифровые сервисы для регионов".

В 2018 году профильные центры ГБУ "Малый бизнес" провели более 160 тыс. консультаций по открытию и ведению бизнеса. "В прошлом году, если брать количественные показатели, [у нас] более 110 тыс. обученных, включая [участников] крупных форумов. Без крупных форумов, в наши центры услуг для бизнеса [15 в Москве], на коммерческие площадки, на наши регулярные мероприятия для бизнеса пришли более 50 тыс. человек. Это и действующие предприниматели, и те, кто только начинают свой путь в бизнесе", - сказал Железняков.

На сайте ГБУ представлено 11 онлайн-сервисов: "Запись в коворкинг", "Подготовка документов для регистрации ИП или ООО", "Формирование налоговой декларации по УСН", "Подбор помещений для бизнеса", "Получить консультацию", "Оставить заявку на поручительство в фонд содействия кредитованию", "Бизнес-навигатор МСП", "Законодательный бизнес-дайджест", "Оставить заявку на получение займа в МФППиП" и "Подбери налоговый режим".

ГБУ "Малый бизнес Москвы" было создано 18 апреля 2012 года и подчиняется департаменту предпринимательства и инновационного развития столицы и предоставляет бесплатные консультации по созданию и развитию своего дела в Москве. Организация также дает информацию о мерах поддержки бизнеса и проводит обучающие мероприятия.

Московский цифровой форум проходит 26 февраля 2019 года. Форум собрал на одной площадке представителей власти и бизнеса для обсуждения вопросов законодательного регулирования в цифровой сфере, цифровизации малого бизнеса, цифровой медицины и других направлений.