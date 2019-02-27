Кредиты малому бизнесу по льготной ставке 8,5% начнут выдавать с 1 марта

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Крупнейшие банки России начнут выдавать кредиты малому и среднему бизнесу по льготной ставке 8,5% с 1 марта, сообщил в среду ТАСС глава общественной организации малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" Александр Калинин.

По его словам, этот вопрос обсуждался на встрече с министром экономического развития России Максимом Орешкиным, который "дал четкое поручение, чтобы 1 марта крупнейшие банки, такие как Сбербанк, могли выдавать кредиты под 8,5%", сказал Калинин.

"Мы обратили внимание, что бизнес ждет 1 трлн руб. кредитов под 8,5%", - информировал глава "Опоры России".

В рамках программы Минэкономразвития субъекты МСП по ставке 8,5% смогут взять кредит на инвестиционные цели до 1 млрд рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели - до 100 млн на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что всего Минэкономразвития отобрало 70 банков для участия в программе льготного кредитования МСП до 2024 года. По сравнению с прошлым годом расширен перечень отраслей, в которых могут кредитоваться предприниматели. Например, в программу включены инвестиционные кредиты в сфере торговли.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года.