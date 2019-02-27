"Опора России" окажет поддержку МЭР в реализации нацпроекта для МСП

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Общественная организация малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" проведет образовательное мероприятие для представителей Минэкономразвития РФ, региональных министерств и отделений общественной организации с целью улучшения взаимодействия по реализации нацпроекта по поддержке МСП. Об этом сообщил ТАСС глава "Опоры России" Александр Калинин по итогам встречи с министром экономического развития России Максимом Орешкиным.

"Что касается популяризации предпринимательской деятельности, за этот проект отвечает "Опора России", мы предложили провести совместно с министерством [экономического развития] масштабную учебу 21-22 марта в Москве для сотрудников региональных министерств экономики и руководителей офисов "Опоры России" из всех регионов, чтобы в реализации нацпоректа [поддержки МСП] мы двигались вместе, общались на понятном языке", - сказал он.

По словам Калинина, глава Минэкономразвития поддержал эту идею. Благодаря тому, что к мероприятию присоединятся представители федерального министерства и региональных министерств, количество участников увеличится в два-три раза.

"Конец марта выбран, потому что к этому времени будут приняты все нормативные документы, и регионы должны четко понимать, как будет реализовываться нацпроект по МСП в регионах, а он будет реализовываться в регионах в основном", - пояснил глава "Опоры России".

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.