Около 86 млрд рублей инвестировали в 2018 году в основной капитал Калужской области

КАЛУГА, 27 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Калужской области по итогам 2018 года составил 86 млрд рублей. Об этом в среду журналистам сообщает пресс-служба агентства регионального развития Калужской области.

"По итогам прошлого года инвестиции в основной капитал составили 86 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в 2018 году введены в эксплуатацию девять новых производств, начата реализация еще 14 инвестиционных проектов. В числе крупнейших - открытие четвертой в России цифровой электроподстанции, расширение географии маршрутов мультимодального транспортно-логистического комплекса "Фрейт Вилладж Ворсино", ставшего частью международного проекта "Новый Шелковый путь".

Более 25% от всех компаний Калужской области - это малые и средние предприятия. В 2018 году их оборот составил 420 млрд рублей.

Министр экономического развития Калужской области Илья Веселов подчеркнул, что в 2019 году нужно увеличить объем финансирования на поддержку экспортоориентированных предприятий, активизации выдачи микрозаймов и поручительств. "Учитывая востребованность инструментов прямой финансовой поддержки, мы намерены расширить программу субсидирования в части возмещения затрат на погашение процентов по кредитам, затрат на приобретение оборудования, затрат на участие в выставках", - сказал он.

Валовый региональный продукт за 2018 год вырос на 3% и составил 435 млрд рублей, сообщили в агентстве регионального развития Калужской области. В отраслях реального сектора зафиксированы результаты развития, превышающие среднероссийские показатели. В промышленном производстве прирост к 2017 году составил 4,5%, объем отгруженных товаров превысил 800 млрд рублей. Прирост экспортных поставок составляет 11%.