Бесплатный сервис закупок для МСП планируют запустить в городах-миллионниках в 2019 году

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сервис закупок для малого бизнеса "на_полке" планируется запустить во всех городах-миллионниках России до конца 2019 года, сообщил руководитель проекта "на_полке" производителя онлайн-касс "Эвотор" (входит в ГК "Сбербанк") Алексей Ширяев.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) благодаря сервису могут без комиссий и других платежей осуществлять закупки продуктов питания от 2,5 тыс. рублей у российских поставщиков. Сервис позволяет малым компаниям сравнивать предложения от разных поставщиков, осуществить закупку в малом объеме и получить его через систему доставки.

"Мы расширяем свою географию, в марте мы выходим в Краснодар и Нижний Новгород, затем будет Новосибирск и Екатеринбург, получим экспертизу, набьем шишки. В планах до конца года масштабироваться на все миллионники", - сказал он на пресс-завтраке, посвященном запуску нового проекта Сбербанка и компании "Эвотор".

Он добавил, что также планируется увеличить количество пользователей сервиса до 10 тыс. и довести оборот до 1 млрд рублей к концу года. Кроме того, предполагается запуск приложения на IOS и Android, приложения на базе кассы "Эвотор" и добавление финансовых сервисов, автоматизации документооборота и бизнес-аналитики.

По его словам, на время пилота платформа была сконцентрирована в основном на продаже продовольственных товаров. "Мы открываем категорию HoReCa (сфера услуг индустрии гостеприимства), в дальнейшем добавятся бытовая химия и косметика", - отметил Ширяев.

Пилотная версия сервиса была запущена в декабре 2018 года в Москве и Московской области. Сегодня последний день пилотного периода. Средний чек за тестовый период составил 17900 рублей, показатель растет каждый месяц на 20-30%. На платформе зарегистрировались более 100 поставщиков.

О платформе

Сервис "на_полке" представляет собой онлайн-платформу для торговли продуктами и другой продукцией, на которой представлено около 50 тыс. товарных позиций. Платформа дает возможность субъектам малого и среднего бизнеса закупать продукцию от разных поставщиков на одной площадке. Комиссия сервиса для поставщика составляет 2% с каждого заказа. Для того, чтобы присоединиться к сервису ему необходимо иметь свою систему логистики и доставки.