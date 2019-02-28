Цифровую платформу по проверкам бизнеса могут интегрировать с "Бизнес-навигатором МСП"

УФА, 28 февраля. /ТАСС/. Цифровая платформа по проверкам бизнеса, которая должна заработать до конца года, может быть интегрирована в информационный портал "Бизнес-навигатор МСП". Об этом в четверг на стратегической сессии "Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства" в Уфе ТАСС сообщил глава Корпорации МСП Александр Браверман.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что онлайн-платформа для информации о проверках бизнеса, где предприниматели смогут заявить о давлении на них, должна заработать к концу 2019 года.

"Цифровая платформа, если говорить об избыточном давлении на бизнес правоохранительными органами, это одна платформа. А платформа, которая касается контрольно-надзорной деятельности, эта платформа, которая находится уже в развитой стадии. И эти платформы, мы предполагаем, могут быть интегрированы друг с другом, но это сложный технологический вопрос", - сказал он, отвечая на вопрос о создании единого реестра проверок бизнеса.

Информационная система "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства" была запущена 9 сентября 2016 года и призвана упростить процесс открытия нового бизнеса. Любой желающий может зарегистрироваться и протестировать востребованность бизнеса, а также срок его окупаемости. Система позволяет в несколько шагов проанализировать необходимые для запуска нового бизнеса условия в привязке к конкретному городу и даже району, узнать информацию о конкурентах по виду деятельности, объему спроса.

Нацпроект МСП

Нацпроект разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.