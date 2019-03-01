Власти Удмуртии запустили первую образовательную программу для малого и среднего бизнеса

ИЖЕВСК, 1 марта. /ТАСС/. Более 120 представителей малого и среднего предпринимательства пройдут обучение в рамках первого бесплатного бизнес-акселератора в Удмуртии. Об этом в пятницу сообщил журналистам гендиректор Корпорации развития Удмуртии Константин Сунцов.

"Когда мы объявили о начале набора в бизнес-акселератор, мы планировали взять на обучение 100 компаний. Но за последнюю неделю получили более 200 заявок, из-за чего итоговое число предпринимателей на потоке превысит 120 человек, которые начнут работать уже сегодня", - сказал Сунцов.

По его словам, обучение пройдут представители МСП в сфере медицины, строительства, розничной торговли, продажи продуктов питания и др.

По данным пресс-службы главы и правительства региона, в программе предусмотрены семинары и практикумы по маркетингу, продажам, настройке бизнес-процессов, управлению рисками, менеджменту и другим направлениям. Участники акселератора познакомятся с работой компаний Coca-Cola, "Вкусвилл", Mail.Ru и др. Первый поток продлится до конца июня, набор на второй этап обучения стартует 1 мая. Всего запланировано три цикла обучения.

Доля МСП

Первый заместитель председателя правительства региона Александр Свинин сообщил журналистам, что за два года количество субъектов МСП в регионе выросло на одну тысячу единиц, превысив 58 тыс.

"Плюс 500 млн рублей дополнительных налоговых отчислений принесли субъекты малого и среднего бизнеса в бюджет республики за 2018 год, применяющие специальные налоговые режимы, и вплотную приблизились к цифре в 4 млрд рублей. В 2017 году показатель был 3,3 млрд рублей, в 2018 году - 3,8 млрд рублей", - сказал Свинин.

По его словам, доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте к 2021 году должна увеличиться с 24,5% до 28,5%. "Главная цель, чтобы не только новые предприниматели появлялись, но и действующие увеличивали свою выручку и прибыль. У нас по итогам 2017 года оборот малого и среднего бизнеса в Удмуртии составил 500 млрд рублей. Конечно, мы хотим, чтобы показатель был как минимум в два раза больше", - отметил первый зампред правительства.

Он добавил, что такие проекты, как бизнес-акселератор, должны стимулировать рост бизнес-активности в Удмуртии.