Открылся прием заявок на конкурс для московских предпринимателей "Прорыв года"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Прием заявок на первый ежегодный конкурс для московских предпринимателей "Прорыв года" начался в понедельник, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин на пресс-конференции в ТАСС.

"Сегодня стартовала заявочная кампания на предпринимательскую премию "Прорыв года". В 9 утра мы запустили прием заявок", - сказал он.

По его словам, завязки будут приниматься до середины апреля, в конце мая будут определены победители конкурса.

Премия является частью программы городских властей по популяризации предпринимательства. Оценка участников будет проводиться по экономическим показателям (прирост выручки и количества сотрудников в 2018 году по отношению к 2017 году), а также будет учитываться оценка самих предпринимателей и представителей деловых кругов, жители Москвы смогут проголосовать на портале "Активный гражданин".

Решение о проведении конкурса "Прорыв года" было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным на заседании президиума правительства Москвы в августе 2018 года. Победителей будут выбирать в девяти номинациях; среди участников конкурса - молодые бизнесмены, успешные мамы, предприниматели старше 55 лет, представители социально-ответственного бизнеса и иностранные граждане, открывшие свое дело в Москве. Помимо этого, в конкурсе предусмотрены номинации для действующих экспортеров, франчайзеров, руководителей компаний с высокими темпами развития и проектов, сумевших вернуться на рынок после закрытия.