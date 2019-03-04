Титов призвал Думу дополнительно проработать законопроект о запрете хостелов в жилых домах

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал спикера Госдумы Вячеслава Володина рассмотреть возможность дополнительной проработки законопроекта о запрете использовать жилые дома под размещение хостелов, для того чтобы регламентировать взаимоотношения владельцев квартир и предпринимателей, владеющих хостелами, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена РФ.

"Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал председателя Государственной Думы Вячеслава Володина не лишать владельцев хостелов возможности вести бизнес. В своем отзыве на законопроект, вносящий поправки в Жилищный кодекс РФ, Титов отмечает, что поправки устанавливают фактический запрет на предоставление услуг по временному размещению в многоквартирных домах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что законопроект, рассмотрение которого было отложено в связи со спорностью предлагаемых в нем норм, предлагается принять в еще более жесткой редакции. Например, собственники квартир могут выдвигать неопределенно широкий круг условий к предпринимателям по использованию нежилых помещений, не указанных в проектной документации. Также принятие закона приведет к дефициту мест размещения и к существенному повышению цен на гостиничном рынке, отметили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

По сообщению пресс-службы, в российских регионах от 20% до 40% гостиничного бизнеса составляют именно "малые" формы - хостелы, расположенные преимущественно в жилых помещениях, а не специализированных гостиничных зданиях. "Но именно этот "малый" сектор поддерживает конкуренцию в гостиничном секторе, стимулирует внутренний и международный туризм. И дает доступную возможность проживания для россиян и приезжих туристов", - отмечается в сообщении.

"Защитить интересы граждан - собственников жилых помещений можно иным путем. Омбудсмен призвал Вячеслава Володина рассмотреть возможность дополнительной проработки законопроекта для того, чтобы регламентировать взаимоотношения владельцев квартир и предпринимателей, которые владеют хостелами или иначе используют нежилые помещения в многоквартирных домах", - сообщили в пресс-службе.

История вопроса

21 февраля Госдума отложила рассмотрение во втором чтении законопроекта о запрете использовать жилые помещения под хостелы. Как сообщил тогда руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов, по итогам дополнительного совещания с представителями кабмина, в котором принял участие он и председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, было принято решение позже вернуться к редакции документа, поддержанной в рамках первого чтения.

Документ, внесенный в Госдуму Хованской и другими депутатами еще в сентябре 2015 года, который предусматривал внесение соответствующих поправок в Жилищный кодекс РФ, был принят в первом чтении в мае 2016 года, однако затем его рассмотрение было отложено. В текущем созыве профильный комитет уже дважды переносил срок представления поправок: сначала до ноября 2017 года, затем до апреля 2018 года. Наконец, 19 февраля комитет рекомендовал принять законопроект во втором чтении с рядом ужесточающих поправок.

За это время вопрос несколько раз пытались решить обходными путями. Так, первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) предлагал аналогичную поправку ко второму чтению законопроекта о классификации гостиниц. В январе 2018 года Госдума ее отклонила: депутаты объяснили решение тем, что подобный запрет следует принять в рамках законопроекта Хованской 2015 года.

Затем в марте 2018 года группа депутатов от разных фракций, в том числе сама Хованская, вице-спикер палаты Петр Толстой, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, внесли отдельный законопроект о запрете размещать хостелы в жилых помещениях.