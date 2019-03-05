Власти Москвы создали цифровой помощник для малого бизнеса по покупке недвижимости

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Московские власти запустили бесплатный онлайн-сервис для малого и среднего бизнеса столицы "Оформи городскую землю и недвижимость правильно". Ресурс призван помочь предпринимателям с арендой и покупкой недвижимости, находящейся в собственности Москвы, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В столице для поддержки малого и среднего бизнеса запустили новый, 11-й по счету, бесплатный онлайн-сервис - "Оформи городскую землю и недвижимость правильно". Он поможет с арендой и покупкой недвижимости (в том числе и земли), находящейся в собственности Москвы: с подготовкой документов, проведением землеустроительных работ, продлением договора аренды и со множеством других вопросов", - говорится в сообщении.

"Субсидии, помощь в подборе помещений и получении кредитов, бесплатные курсы и консультации - в Москве действуют десятки различных программ поддержки предпринимателей. Только полезных онлайн-сервисов - уже 11, а электронных госуслуг для бизнеса - больше 80. Новый цифровой помощник позволит разобраться в земельно-имущественных вопросах, сэкономив и время, и деньги", - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Ранее в Москве появился другой бесплатный онлайн-сервис - "Выездной консультант". С его помощью предприниматели могут получить персональную консультацию о мерах городской поддержки, не выходя из офиса. Специалисты сами приедут и подробно расскажут о льготах, субсидиях, бесплатных образовательных программах. Заявки принимаются на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы", в разделе "Онлайн-сервисы". Также обратиться за консультацией можно в любой из 15 московских Центров услуг для бизнеса.

ГБУ "Малый бизнес Москвы" является подведомственным учреждением Департамента предпринимательства и инновационного развития. Основной задачей ГБУ является развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. В 2018 году сотрудниками ГБУ "Малый бизнес Москвы" проведено свыше 100 тыс. бесплатных консультаций, посвященных созданию и ведению бизнеса, налоговому и бухгалтерскому учету, трудовому и гражданскому законодательству, имущественной и финансовой поддержке со стороны правительства Москвы.

На сайте учреждения (MBM.RU) представлены специальные онлайн-сервисы, позволяющие бесплатно и оперативно получать услуги: подобрать налоговый режим, подготовить документы для регистрации ИП, найти подходящее помещение, сформировать налоговую декларацию, подать заявку на поручительство в Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.