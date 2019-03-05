Представители 36 субъектов МСБ пройдут обучение экспорту в Удмуртии в 2019 году

ИЖЕВСК, 5 марта. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2019 году запустят бесплатную программу для представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) по обучению основам экспорта, в проекте примут участие представители 36 предприятий. Об этом сообщил во вторник ТАСС гендиректор Корпорации развития республики Константин Сунцов.

"Экспортный акселератор стартует 14 марта. Обучение в нем пройдут 36 экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. Акселератор пройдет в три потока по 12 команд", - сказал он.

Сунцов сообщил, что с марта обучение начнут проектные команды предприятий-производителей товаров повседневного спроса, с июня - производители мебели и деревообработки, а с сентября - представители сегмента машиностроения, химии и электротехники. "Цель - двукратное увеличение экспортной выручки, вывод товаров на новые зарубежные рынки", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 1 марта власти Удмуртии запустили первую образовательную программу для малого и среднего бизнеса, в рамках которой обучение маркетингу, продажам, настройке бизнес-процессов, управлению рисками, менеджменту и другим направлениям пройдут более 120 представителей МСБ.