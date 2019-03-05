В Общественной палате РФ назвали главные проблемы МСП в сельском хозяйстве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Основными проблемами малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве являются нехватка людей и давление со стороны крупного бизнеса. Об этом во вторник сообщил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев на открытии Всероссийского форума "Территория бизнеса - территория жизни", который проходит в рамках финала национальной премии "Бизнес-Успех".

По его словам, МСП потребуется порядка миллиона рабочих мест в малых городах и на селе, если восстановить производственную цепочку в сельском хозяйстве. "Да, выращивается 130 млн т зерна, но не хватает элеваторов, логистических центров", - сказал Фадеев.

Другая проблема, по мнению секретаря Общественной палаты, заключается в том, что крупные компании приходят на село. "Часто они подавляют МСП, потому что они эффективнее и это объективно. Но кроме прибыли, есть социальная жизнь: люди жили там годами, надо к этому деликатнее относиться", - отметил он.

Премия "Бизнес-Успех"

Национальная премия "Бизнес-Успех" - совместный проект Общероссийской общественной организации МСП "Опора России", Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Общественной палаты РФ и Российского экспортного центра. Проект реализуется при поддержке Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

В рамках национальной премии "Бизнес-Успех" с 2011 года было проведено 83 межрегиональных форума, которые объединили почти 60 тысяч предпринимателей и представителей различных уровней власти. В 2018 году 300 предпринимателей были награждены как лидеры региональных этапов премии. Призовой фонд премии составляет более 60 млн рублей.