{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Общественной палате РФ назвали главные проблемы МСП в сельском хозяйстве

Среди основных проблем отметили нехватку людей и конкуренцию с крупным бизнесом

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Основными проблемами малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве являются нехватка людей и давление со стороны крупного бизнеса. Об этом во вторник сообщил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев на открытии Всероссийского форума "Территория бизнеса - территория жизни", который проходит в рамках финала национальной премии "Бизнес-Успех".

По его словам, МСП потребуется порядка миллиона рабочих мест в малых городах и на селе, если восстановить производственную цепочку в сельском хозяйстве. "Да, выращивается 130 млн т зерна, но не хватает элеваторов, логистических центров", - сказал Фадеев.

Другая проблема, по мнению секретаря Общественной палаты, заключается в том, что крупные компании приходят на село. "Часто они подавляют МСП, потому что они эффективнее и это объективно. Но кроме прибыли, есть социальная жизнь: люди жили там годами, надо к этому деликатнее относиться", - отметил он.

Премия "Бизнес-Успех"

Национальная премия "Бизнес-Успех" - совместный проект Общероссийской общественной организации МСП "Опора России", Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Общественной палаты РФ и Российского экспортного центра. Проект реализуется при поддержке Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

В рамках национальной премии "Бизнес-Успех" с 2011 года было проведено 83 межрегиональных форума, которые объединили почти 60 тысяч предпринимателей и представителей различных уровней власти. В 2018 году 300 предпринимателей были награждены как лидеры региональных этапов премии. Призовой фонд премии составляет более 60 млн рублей.

Теги
Россия
Фонд помощи арестованным бизнесменам выработает механизм страхования при невозврате залога
Предполагается, что информация об уклонении от выплаты залога будет выноситься в публичное пространство, что отразится на деловой репутации предпринимателя
Читать полностью