Объем закупок у МСП Тульской области за два года вырос в семь раз

ТУЛА, 5 марта. /ТАСС/. Объем закупок у малых и средних предприятий Тульской области в период с 2016 по 2018 год со стороны крупных компаний с госучастием вырос с 3,6 млрд рублей до 29,6 млрд рублей - в 7,2 раза, сообщил во вторник глава корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман в рамках визита в Тульскую область по реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"В 2016 году у малого бизнеса (Тульской области) было закупок на 3,7 млрд рублей, а уже в 2018 году - порядка 29,6 млрд рублей. Такое число закупок - это крайне важно для конкуренции и чистоты торгов. Рынок [закупок для МСБ] и дальше будет расширяться", - сказал Браверман.

Он добавил, что за это время корпорация МСП также помогла 247 местным предприятиям в части финансирования для исполнения закупок на сумму в размере 1,5 млрд рублей, что позволило привлечь предпринимателям кредитных средств на 4,5 млрд рублей.

По итогам 2018 года общий объем закупок у малого бизнеса составил около 3 трлн рублей. В рамках нацпроекта МСП ежегодное число закупок для малых и средних предприятий к 2024 году должно составлять 5 трлн рублей.

Нацпроект МСП

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года. Одним из главных целевых показателей нацпроекта является увеличивание доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны с нынешних 22% до 32% в последующие шесть лет. Бюджет национального проекта составляет 481,5 млрд рублей, из которых 416, 2 млрд рублей - это средства из федерального бюджета.

Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.