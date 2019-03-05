Тульский губернатор призвал малый и средний бизнес учиться самостоятельно осваивать рынки

ТУЛА, 5 марта. /ТАСС/. Субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ) необходимо научиться осваивать внутренний и внешний рынки самостоятельно, считает губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Как руководитель рабочей группы при Госсовете по промышленности могу сказать, что сейчас формируется номенклатура, по которой и малые, и крупные компании будут участвовать в [льготных] госзакупках [до 2024 года]. Но нужно понимать, что нацпроекты кончатся, и уже сейчас бизнес должен осваивать, искать выходы и на внутренний, и на внешний рынки", - сказал Дюмин во вторник на расширенном совещании по реализации нацпроектов под председательством вице-премьера РФ Антона Силуанова в тульском городе Новомосковске.

В рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" предполагается участие субъектов МСБ в льготных госзакупках до 2024 года. С 2016 года объем госзакупок товаров и услуг у предприятий МСБ в РФ увеличился более чем вдвое - в 2018 году он достиг 3,25 трлн рублей. Согласно нацпроекту, объемы госзакупок МСБ должны увеличиться в 2020 году до 3,4 трлн рублей, в 2021 - до 3,8 трлн, к 2024 - до 5 трлн.

В целом одним из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСБ в ВВП страны с нынешних 22% до 32% в последующие шесть лет. Бюджет национального проекта составляет 481,5 млрд рублей.