В Орловской области на поддержку малого бизнеса за шесть лет потратят почти 500 млн рублей

ТУЛА, 5 марта. /ТАСС/. Почти 500 млн рублей до 2024 году будет направлено на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) в Орловской области в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков на выездном мероприятии по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости" под руководством министра финансов РФ Антона Силуанова.

"Что касается национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, <…> мы будем реализовывать четыре региональных проекта. Общий объем финансирования - почти 500 млн рублей", - сказал он.

В пресс-службе правительства Орловской области ТАСС уточнили, что основная часть средств, направленных на поддержку МСП, - федеральные, софинансирование из областного бюджета составит 6,5 млн рублей. На 2019 год запланировано направить на реализацию проектов около 112 млн рублей.

Первый региональный проект в рамках нацпроекта предусматривает снижение административной нагрузки на МСП, расширение имущественной поддержки, доступа на льготных условиях к государственному и муниципальному имуществу, уточнили в пресс-службе. Второй проект направлен на развитие многоканальной системы оказания финансовой поддержки. К концу 2024 года планируется выдать около 3,3 тыс. микрозаймов, а объем поддержки составит не менее 477,4 млн рублей.

В результате реализации третьего проекта - "Популяризация предпринимательства в Орловской области" в МСП планируется привлечь около 2,6 тыс. человек. Клычков отметил, что особый интерес у жителей региона вызывает четвертый проект - "Акселерация субъектов МСП", который предусматривает поддержку бизнесменов в моногородах и центрах "Мой бизнес". При этом должно увеличиться количество компаний, ориентированных на экспорт.