МЭР: регионы должны предоставить основные меры поддержки социальным предприятиям

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Регионы будут оказывать основные меры поддержки социальным предприятиям. Об этом сообщил во вторник замминистра экономического развития Российской Федерации Вадим Живулин.

"Речь идет о том, что основную часть мер поддержки будут выполнять, в том числе, регионы. Необходимо, чтобы субъекты Российской Федерации успели подготовиться и принять свое необходимое региональное законодательство", - сказал он на заседании Госдумы.

Он также пояснил, что в качестве мер поддержки субъектам социального предпринимательства будет оказываться содействие в развитии межрегионального сотрудничества, предоставляться инфраструктурная поддержка, а также профессиональное образование работников субъектов малого и среднего бизнеса.

По словам Живулина, в рамках работы Корпорации малого и среднего предпринимательства уже ведется разработка специального продукта финансовой поддержки социальных предприятий.

О законопроекте

Законопроект Минэкономразвития "О внесении изменений в ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" был рассмотрен и единогласно одобрен Госдумой в первом чтении 5 марта. Он направлен на реализацию стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года, федерального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" и национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Законопроект предполагает закрепление понятий "социальное предпринимательство" и "социальное предприятие". Социальное предпринимательство определяется как деятельность, "направленная на достижение общественно-полезных целей и решение социальных проблем", обеспечивающая рабочими местами социально уязвимые группы граждан. Таких работников в малых и средних социальных предприятий должно быть не менее 50%, а доля расходов на их оплату труда должна составлять не менее 25%. Такие предприятия, согласно законопроекту, получат право на дополнительную помощь со стороны государства.