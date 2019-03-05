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МЭР планирует поддержать 12,5 тыс. субъектов социального предпринимательства к 2024 году

Отмечается, что министерство просубсидировало создание 23 центров инноваций социальной сферы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития планирует поддержать к 2024 году 12,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты в социальной сфере. Об этом сообщил во вторник замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин.

"К 2024 году мы планируем поддержать более 2 тыс. проектов, оказать государственную поддержку 12,5 тыс. субъектам социального предпринимательства", - сказал он на парламентских слушаниях, посвященных законодательному обеспечению развития социального предпринимательства в России.

По его словам, Минэкономразвития просубсидировало создание 23 центров инноваций социальной сферы (ЦИСС), которые оказывают поддержку субъектам социального предпринимательства.

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Россия
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