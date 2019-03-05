"Бизнес-навигатор МСП" может запустить раздел франшизы для социальных предпринимателей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП) может запустить раздел франшизы для социальных предпринимателей в информационной системе "Бизнес-навигатор МСП" после принятия закона, который закрепляет это понятие, сообщила статс-секретарь - заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Ларионова.

"Мы подстроим "Бизнес-навигатор", <...> мы могли бы сделать раздел социальной франшизы, проектов социального предпринимательства, которые можно активно использовать и транслировать в регионы", - сказала она на парламентских слушаниях, посвященных законодательному обеспечению развития социального предпринимательства в России.

Она добавила, что введение определения "социальное предпринимательство" в законодательство откроет таким компаниям доступ к льготным программам.

"У нас есть совместная программа с Минэкономразвития, [кредиты] по ставке 8,5%, есть льготная программа с Центральным банком, там ставка [кредитования] не превышает 10,6%, поддерживаются в том числе и торговля, и производственный бизнес, для ряда соцпредприятий это может быть актуально. <...> По каждому из этих направлений мы готовы разработать, несмотря на имеющиеся льготы, особые льготы для социальных предпринимателей", - сказала Ларионова.

О законопроекте

Законопроект Минэкономразвития "О внесении изменений в ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" был рассмотрен и единогласно одобрен Госдумой в первом чтении 5 марта. Он направлен на реализацию стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года, федерального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" и национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Законопроект предполагает закрепление понятий "социальное предпринимательство" и "социальное предприятие". Социальное предпринимательство определяется как деятельность, "направленная на достижение общественно- полезных целей и решение социальных проблем", обеспечивающая рабочими местами социально уязвимые группы граждан. Таких работников в малых и средних социальных предприятий должно быть не менее 50%, а доля расходов на их оплату труда должна составлять не менее 25%. Такие предприятия, согласно законопроекту, получат право на дополнительную помощь со стороны государства.