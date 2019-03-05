Неверов: социальным предприятиям необходимо предоставить льготы на федеральном уровне

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Социальным предприятиям необходимо предоставить налоговые и кредитные льготы в качестве мер поддержки на федеральном уровне. Такое мнение высказал во вторник руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов на парламентских слушаниях, посвященных законодательному обеспечению развития социального предпринимательства.

"Нам действительно необходимо ко второму чтению [законопроекта, устанавливающего определение "социальное предпринимательство"] проработать вопрос о закреплении федеральной нормы в конкретных видах поддержки и стимулирования социального предпринимательства. Это могут быть льготные условия по оплате страховых взносов за сотрудников из категории социально незащищенных граждан, это могут быть налоговые льготы, это могут быть особые условия предоставления кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса", - сказал Неверов.

Он отметил, что мерой поддержки на федеральном уровне в том числе может стать приоритет социальных предприятий при проведении государственных закупок. Неверов добавил, что многие определения в законопроекте пока что прописаны слишком обтекаемо, уже просматриваются сложности, которые могут возникнуть у малого и среднего бизнеса при трудоустройстве социально уязвимых категорий граждан.

Законопроект Минэкономразвития "О внесении изменений в ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" был рассмотрен и единогласно одобрен Госдумой в первом чтении 5 марта, он предполагает закрепление понятий "социальное предпринимательство" и "социальное предприятие". Социальное предпринимательство определяется как деятельность, "направленная на достижение общественно полезных целей и решение социальных проблем", обеспечивающая рабочими местами социально уязвимые группы граждан. Таких работников в малых и средних социальных предприятиях должно быть не менее 50%, а доля расходов на оплату их труда должна составлять не менее 25%. Такие предприятия, согласно законопроекту, получат право на дополнительную помощь со стороны государства.