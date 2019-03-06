Число зарегистрированных в качестве самозанятых составило 38 тыс. человек

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Количество зарегистрированных в качестве самозанятых составило 38 тыс. человек с начала действия специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", сообщил в среду министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании Госдумы в рамках "правительственного часа".

По его словам, налог на профессиональный доход - одна из реализованных задач по выводу предпринимателей из тени. "В настоящий момент количество самозанятых, которые зарегистрировались в данном режиме - 38 тыс. человек. Это очень солидная сумма, говорит о том, что проект пошел", - сказал он.

Орешкин отметил, что Минэкономразвития предложит ввести этот режим на все регионы страны.

Ранее глава ФНС РФ Михаил Мишустин заявлял, что специальный налоговый режим для самозанятых может быть распространен на другие регионы России уже осенью 2019 года.

Специальный налоговый режим для граждан, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, начал действовать с 1 января 2019 года на территории четырех субъектов РФ - Москвы, Татарстана, Московской и Калужской областей.

Оплатить налог на профессиональный доход в размере от 4% до 6% будет возможно через мобильное приложение "Мой налог", разработанное Федеральной налоговой службой. Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя для этого не понадобится.