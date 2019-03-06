Минэкономразвития поддержит малый бизнес Крыма, Дальнего Востока и Северного Кавказа

"Мы отдельно выделяем такие регионы как Крым, где полностью не работает наша финансовая система. Мы дали им специальные механизмы, отдельные лизинговые компании с госучастием создаются, финансируются микрофинансовые организации. Повышенные лимиты у нас также есть по Дальнему Востоку и Северному Кавказу", - сказал он.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ поддержит малый и средний бизнес Крыма, Дальнего Востока и Северного Кавказа, сообщил в среду глава ведомства Максим Орешкин на заседании Госдумы в рамках "правительственного часа".

Министр отметил, что Минэкономразвития учло замечания Госдумы и Счетной палаты РФ при разработке нацпроекта. По его словам, одним из ключевых замечаний был вопрос незначительности числа субъектов МСП, которые поучают субсидии. "Вся система переработана. Мы концентрируемся на развитии инфраструктуры поддержки МСП, а финансовая поддержка осуществляется через национальную гарантийную систему и банковую систему", - сказал глава МЭР РФ.

Нацпроект МСП

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.