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Орешкин: число экспортирующих предприятий малого бизнеса выросло в РФ на 20 тыс. за год

Сейчас в России зарегистрировано около 50 тыс. таких предприятий

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Количество предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих экспорт, в 2018 году увеличилось с 30 тыс. до 50 тыс., сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании Госдумы в рамках "правительственного часа".

"Отдельный акцент - на экспорте. Здесь ситуация с малыми предприятиями кардинально улучшается. Если 2014 и 2016 годы - это 10-15 тыс. предприятий экспортирующих, 2017 год - это 30 тыс. предприятий, прошлый год это почти 50 тыс. предприятий, которые вышли на экспорт", - сказал Орешкин.

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РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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