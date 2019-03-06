На реализацию нацпроекта по поддержке малого бизнеса в 2019 году выделят 27 млрд рублей

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Власти направят 27 млрд рублей на реализацию нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса в 2019 году, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании Госдумы в рамках "правительственного часа".

"У нас весь бюджет направлен на достижение национальных целей. Конкретно по нацпроекту МСП. На этот год - это 27 млрд рублей, 7 млрд рублей пойдет на проект по поддержке фермерства и сельхозкооперации. Это отдельная статья, она активно финансируется", - сказал он.

По словам министра, сумма финансирования всей отрасли сельского хозяйства была увеличена с 250 млрд рублей в прошлом году до более чем 300 млрд рублей в 2019 году. "Это пример, как объем расходов здесь возрастает", - отметил он.

Нацпроект МСП

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.