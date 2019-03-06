Гендиректор eBay в РФ и основатель "Мосигры" стали послами бизнес-конкурса "Прорыв года"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов, основатель компании "Мосигра" Дмитрий Кибкало и основательница компании "0 калорий" Анна Касьянова стали первыми послами конкурса для предпринимателей Москвы "Прорыв года". Об этом в среду сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Амбассадором номинации "Экспортер года" стал генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов. <...> В номинации "Возвращение года" амбассадором стал основатель компании "Мосигра" Дмитрий Кибкало", - говорится в сообщении. Касьянова стала послом номинации "Молодой предприниматель".

По мнению Кретова, в Москве рынок онлайн-экспорта развивается очень активно. "Конкурс "Прорыв года" поможет привлечь внимание московских предпринимателей к возможности развития своего бизнеса за рубежом. В eBay оценивают экономический потенциал розничного онлайн-экспорта из России в 10 млрд долларов. Этих показателей можно будет достигнуть в ближайшие годы при консолидации усилий всех игроков и регуляторов рынка", - приводит пресс-служба слова Кретова.

Заявки на конкурс для столичных предпринимателей будут приниматься с 4 марта до середины апреля.

"Мы ежедневно узнаем поразительные истории создания и развития, возрождения и успеха московских компаний. Мы рады, что многие бизнесмены поддержали идею проведения конкурса "Прорыв года" и готовы содействовать его продвижению в среде московских предпринимателей", - цитирует пресс-служба слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

О конкурсе

Решение о проведении конкурса "Прорыв года" было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным на заседании президиума правительства Москвы в августе 2018 года.

Лауреатов будут выбирать в девяти номинациях: бизнесмены до 30 лет; успешные мамы - женщины-предприниматели с детьми до 10 лет; предприниматели старше 55 лет; представители социально-ответственного бизнеса; иностранные граждане, открывшие свое дело в Москве; действующие экспортеры, поставляющих собственные товары за рубеж; франчайзеры; руководители компаний с самыми высокими темпами развития; руководители проектов, сумевших вернуться на рынок после закрытия. Возможно, добавится десятая номинация - самозанятые.

Главными задачами конкурса является увеличение заинтересованности в открытии собственного дела среди молодежи и людей старшего возраста, а также привлечение иностранных и отечественных инвестиций.