Первые налоги самозанятым начислят 7 марта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Первые налоговые начисления для самозанятых произойдут 7 марта, их общая сумма превысит 50 млн рублей. Об этом в среду сообщил начальник управления оперативного контроля Федеральной налоговой службы России Андрей Бударин.
"Завтра будет первое начисление. Общий исчисленный налог будет порядка 52 млн рублей по 40 тыс. самозанятых за первые два месяца: январь и февраль", - сказал Бударин на круглом столе, посвященном налоговому режиму для самозанятых, в рамках форума "Территория бизнеса - территория жизни".
По словам Бударина первый налоговый период для самозанятых длиннее календарного месяца: к февралю добавили число рабочих дней в январе.
Первый увеличенный налоговый период даст гражданам больше времени до первой оплаты. Заплатить налоги самозанятые должны до 25 марта. Далее начисления будут производиться ежемесячно.
Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Граждане России, осуществляющие профессиональную деятельность без привлечения наемных работников, могут получить статус налогоплательщика и отчислять от 4% до 6% от суммы своего дохода через мобильное приложение "Мой налог".
Часть дохода от собранных налогов (63%) будет зачисляться в бюджеты субъектов РФ, а оставшиеся средства поступят в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования.