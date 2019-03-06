Первые налоги самозанятым начислят 7 марта

"Завтра будет первое начисление. Общий исчисленный налог будет порядка 52 млн рублей по 40 тыс. самозанятых за первые два месяца: январь и февраль", - сказал Бударин на круглом столе, посвященном налоговому режиму для самозанятых, в рамках форума "Территория бизнеса - территория жизни".

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Первые налоговые начисления для самозанятых произойдут 7 марта, их общая сумма превысит 50 млн рублей. Об этом в среду сообщил начальник управления оперативного контроля Федеральной налоговой службы России Андрей Бударин.

По словам Бударина первый налоговый период для самозанятых длиннее календарного месяца: к февралю добавили число рабочих дней в январе.

Первый увеличенный налоговый период даст гражданам больше времени до первой оплаты. Заплатить налоги самозанятые должны до 25 марта. Далее начисления будут производиться ежемесячно.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Граждане России, осуществляющие профессиональную деятельность без привлечения наемных работников, могут получить статус налогоплательщика и отчислять от 4% до 6% от суммы своего дохода через мобильное приложение "Мой налог".

Часть дохода от собранных налогов (63%) будет зачисляться в бюджеты субъектов РФ, а оставшиеся средства поступят в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования.