Кредитный портфель МСБ в Петербурге в 2018 году снизился до 271,3 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Портфель кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) в Санкт-Петербурге на 1 января 2019 года составил 271,3 млрд рублей, что на 10,6% меньше прошлогоднего показателя. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

"В Санкт-Петербурге задолженность субъектов МСП перед банками сократилась на 10,6% и на 1 января 2019 года составила 271,3 млрд рублей, а в Ленобласти - на 5,6% до 38,3 млрд рублей", - сообщил представитель пресс-службы.

В целом по Северо-Западному федеральному округу портфель кредитов МСБ за 2018 год снизился на 4%, до 449,9 млрд рублей.

При этом некоторые банки за прошедший год нарастили портфель в этом сегменте. Так, ВТБ в 2018 году увеличил задолженность на 22%, до 81 млрд рублей. В Сбербанке прогнозировали рост портфеля в 2018 году на 136%, до 40 млрд рублей (кредитная организация еще не подвела окончательные итоги года).

По данным Центробанка, четырьмя крупнейшими кредиторами экономики Санкт-Петербурга выступают Северо-Западный банк "Сбербанк", Акционерный банк "Россия", банк "Санкт-Петербург" и ВТБ.