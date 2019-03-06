В Москве наградили победителей восьмой национальной премии "Бизнес-успех"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Организаторы восьмой национальной премии "Бизнес-успех" в среду вручили в Москве награды лауреатам. Как передает корреспондент ТАСС, премию за лучшие примеры в развитии бизнеса получили предприниматели из различных регионов России.

Так, за лучший молодежный проект премию вручили Максиму Москвитину из Хабаровска, который наладил производство оборудования для детских площадок. На создание собственного бизнеса молодой человек решился после рождения дочери, когда понял, что пространства для детских игр в городе недостаточно.

В номинации "Лучший экспортный проект" победила Ольга Коршунова из Челябинска. Ее компания "Росава" занимается производством автомобильных сидений и изделий из формованного пенополиуретана.

Приз за лучший сельскохозяйственный проект получил производитель квашений, солений и мочений разнообразных ягод, овощей и фруктов Артем Сайфутдинов из Нижнего Новгорода. Лучшим проектом в сфере торговли и услуг была признана школа танцев "Дети на паркете" Антона Сергеева из Санкт-Петербурга. Премия за "Лучший женский проект" (для женщин-предпринимателей) вручили Татьяне Штайдо, основателю оздоровительного детского сада "Разумейка" в Ростове-на-Дону, а в номинации "Лучший социальный проект" победил житель села Чемодановка Пензенской области Вячеслав Аксенов. Его стрелково-стендовый комплекс "Светлая поляна" в том числе предлагает специальные занятия по стрельбе для лиц с ограниченными возможностями.

Премия "Бизнес-Успех"

Национальная премия "Бизнес-Успех" совместный проект Общероссийской общественной организации МСП "Опора России", Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Общественной палаты РФ и Российского экспортного центра. Проект реализуется при поддержке Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

В рамках национальной премии "Бизнес-Успех" с 2011 года было проведено 83 межрегиональных форума, которые объединили почти 60 тысяч предпринимателей и представителей различных уровней власти. В 2018 году 300 предпринимателей были награждены как лидеры региональных этапов премии. Призовой фонд премии составляет более 60 миллионов рублей. Основные цели проекта "Бизнес-Успех" - это популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, а также поиск и тиражирование информации об эффективных муниципальных практиках улучшения бизнес- климата на малых территориях.