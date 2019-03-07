Представителей малого бизнеса научат продвигать товары и услуги в социальных сетях

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Серия бесплатных семинаров для представителей малого и среднего бизнеса по продвижению товаров и услуг в социальных сетях пройдет в Москве. Об этом сообщила в четверг пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"Один из ведущих IT-холдингов России Mail.Ru Group при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы запустил серию бесплатных семинаров. Программа "Таргет для малого бизнеса" по продвижению товаров и услуг в социальных сетях рассчитана как на начинающих, так и на опытных предпринимателей", - говорится в сообщении.

Семинары будут организованы на базе ГБУ "Малый бизнес Москвы". В рамках курса представители малых и средних компаний получат новые знания в области локальной рекламы, ремаркетинга и контекстного таргетинга. Они также познакомятся с актуальными форматами работы с аудиторией в соцсетях.

"Мы понимаем, что для успешного развития бизнеса необходимо использовать современные методы продвижения. Таргетированная реклама - один из ключевых инструментов продвижения бизнеса. Поэтому мы решили создать проект, который поможет московским предпринимателям быть в тренде и понимать, как работает цифровой маркетинг", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

О ГБУ "Малый бизнес Москвы"

ГБУ "Малый бизнес Москвы" - подведомственная организация департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. На сайте учреждения (MBM.RU) представлены специальные онлайн-сервисы, позволяющие бесплатно и оперативно получать услуги: подобрать налоговый режим, подготовить документы для регистрации ИП, найти подходящее помещение, сформировать налоговую декларацию, подать заявку на поручительство в Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.