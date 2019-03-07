"Технопарк-Мордовия" получит 500 млн рублей на разработку оптоэлектронных приборов

САРАНСК, 7 марта. /ТАСС/. "Технопарк-Мордовия" в 2019-2020 годах получит 500 млн рублей из федерального бюджета на оборудование для разработки оптоэлектронных приборов нового поколения в рамках реализации нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства. Об этом в четверг сообщила пресс-служба республиканского правительства.

"В рамках федерального проекта "Создание цифровой платформы поддержки производственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства" (входит в нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") в текущем году [технопарк] получит 250 млн рублей на оборудование для разработки оптоэлектронных приборов нового поколения. Еще 250 млн рублей на эти же цели будет направлено в 2020 году", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что деятельность технопарка направлена на решение поставленных в майском указе президента задач по развитию цифровой экономики, переходу на отечественное оборудование, обеспечение оптоволоконной связью учреждений здравоохранения, образования, культуры, органов власти.

Как рассказал ТАСС генеральный директор технопарка Виктор Якуба, на базе технопарка создается промышленная площадка для развития малых и средних предприятий, работающих в научно-технической сфере. "Поскольку у нас одна из специализаций - волоконная оптика и оптоэлектроника, мы планируем развивать это направление, а именно: лазерные технологии, лаборатории по созданию спецволокон и лаборатории волоконно-оптических компонентов и кристаллической оптики. Нужно технологическое оборудование, чтобы развивать малые компании в этой области", - сказал Якуба.

Он отметил, что в технопарке ведется разработка и изготовление оптоэлектронных систем различного назначения. Один из главных проектов лаборатории волоконно-оптических компонентов и кристаллической оптики - разработка волоконно-оптических лазеров. Также ведутся переговоры с различными клиниками по разработке медицинских лазеров.

"Технопарк-Мордовия" создан в 2009 году, он объединяет существующую инновационную инфраструктуру и предприятия Республики Мордовия. Инфраструктура технопарка включает более 48 тыс. кв. м зданий и сооружений.

Нацпроект МСП

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. В структуре национального проекта - пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства. Как сообщил ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин, в 2019 году на реализацию нацпроекта власти направят 27 млрд рублей.