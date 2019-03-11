Минпромторг: инновационный кластер Москвы должен дать участникам свободу принятия решений

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Больше свободы в принятии решений нужно оставить предприятиям - участникам инновационного кластера Москвы, закон о создании которого принят Мосгордумой 20 февраля. Об этом заявил заместитель директора департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли РФ Денис Цуканов.

"Буду вам рекомендовать [при создании кластера], оставить большую долю самостоятельности предприятиям, участникам кластера при принятии решений, при организации его работы, какие услуги нужны", - сказал он в ходе экспертной сессии "Инновационный кластер Москвы: новый формат партнерства для достижения национальных целей".

Цуканов добавил, что в промышленных кластерах, которые содержатся в реестре Минпромторга, модель управления идет снизу вверх. "Нам от региона нужно только письмо, что они знают,что кластер есть. <...> Постановлений издавать не надо, просто предприятия договорились сделать кооперацию, пришли в Минпромторг и сказали, что производят. Это инициатива предприятий, они сами сделают управляющую компанию, которая занимается управлением", - сказал он.

О кластере

В апреле 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о создании в Москве инновационного кластера. Глава государства подписал соответствующий указ 26 ноября 2018 года. Мосгордума приняла закон о создании кластера 20 февраля 2019 года.

В рамках кластера будет использоваться широкая инфраструктура поддержки инноваций в виде технопарков, бизнес-инкубаторов и такие инструменты финансовой поддержки как займы, налоговые льготы, венчурные инвестиции. В кластер войдут более 1 тыс. объектов инновационной инфраструктуры столицы. В числе потенциальных участников - 7240 объектов промышленности, 719 научных организаций и 173 образовательных.