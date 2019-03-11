Компании Москвы получат субсидии до 5 млн рублей на пилотные инновационные проекты

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Московским компаниям в рамках поддержки инновационного кластера столицы будут предоставлены субсидии до 5 млн рублей на испытания инновационных проектов. Об этом в понедельник сообщил заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Яконов.

"Создав [в Москве] площадки для пилотирования [испытания] инновационных проектов, хотели решить и другую проблему - предоставлять компаниям субсидии на пилотирование, компенсируя их затраты. <...> Хотим предоставлять субсидии до 5 млн рублей на компенсацию издержек компании", - сказал Яконов в ходе экспертной сессии "Инновационный кластер Москвы: новый формат партнерства для достижения национальных целей".

Всего в 2019 году предусмотрено 200 млн рублей на этот вид субсидирования.

О кластере

В апреле 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о создании в Москве инновационного кластера. Глава государства подписал соответствующий указ 26 ноября 2018 года. Мосгордума приняла закон о создании кластера 20 февраля 2019 года.

В рамках кластера будет использоваться широкая инфраструктура поддержки инноваций в виде технопарков, бизнес-инкубаторов и такие инструменты финансовой поддержки, как займы, налоговые льготы, венчурные инвестиции. В числе потенциальных участников - 7240 объектов промышленности, 719 научных организаций и 173 образовательных.