В Ульяновской области будут рекомендовать бизнесменам вступать в общественные организации

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Власти Ульяновской области будут рекомендовать представителям малого и среднего бизнеса (МСБ) вступать в крупные общественные организации для улучшения информирования предпринимателей о мерах поддержки. Об этом в понедельник на Неделе российского бизнеса сообщил губернатор региона Сергей Морозов.

"Увидел в Чехии (во время визита российской делегации во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в начале марта - прим. ТАСС), там нет почти ни одного бизнесмена, который не был бы вовлечен в общественные организации. <...> У нас, к сожалению, этого нет. Я считаю, что было бы здорово, если бы мы такое решение приняли. По крайней мере, мы могли бы поэкспериментировать на отдельных регионах РФ", - сказал Морозов.

Губернатор добавил, что Ульяновская область готова реализовать эту инициативу, власти региона готовят нормативные документы, которые будут рекомендовать бизнес-сообществу вступить как минимум в четыре крупные общественные организации и объединения: Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), "Деловую Россию", "Опору России", Торгово-промышленную палату (ТПП).

По словам Морозова, вторым примером положительного опыта, который необходимо перенимать из Чехии, является бизнес-образование. "Мы в течение всего прошлого года и 2017 года подготовили всю необходимую базу, отучили всех преподавателей, создали базовые школы для развития предпринимательства. И было бы здорово, если бы в рамках Недели российского бизнеса было бы какое-то принято решение, рекомендация правительству РФ, чтобы с 2020-2021 года появился у нас обязательный [школьный] предмет, связанный с развитием финансовой, предпринимательской, экономической грамотности", - добавил он.

Ранее сообщалось, что школьники в Ульяновской области с 2019 года начнут изучать основы предпринимательства с пятого класса на специальных уроках, которые включат в обязательную образовательную программу. В начальной школе нововведение планируется внедрить с 2020 года.

Глава региона в своем выступлении на Неделе российского бизнеса сообщил, что власти совместно с представителями крупного бизнеса ежегодно создают в регионе порядка 15-17 тысяч рабочих мест.