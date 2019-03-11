Корпорация МСП ждет роста прибыли 690 тыс. компаний в 2019 году

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Корпорация малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) ожидает, что по итогам 2019 года 690 тыс. компаний увеличат прибыль, воспользовавшись онлайн-сервисом поддержки малых предпринимателей "Бизнес-навигатор МСП". Об этом в понедельник сообщил ТАСС глава Корпорации МСП Александр Браверман на форуме, посвященном институтам развития, который проходит в рамках Недели российского бизнеса.

Корпорация МСП проверяет прибыль компаний по данным, размещенным на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). По данным ФНС, в настоящий момент в России действуют 6,1 млн субъектов МСП.

"По предварительной оценке, на конец 2018 года было более 504 тыс. субъектов МСП, увеличивших свою прибыль и/или численность за счет "Бизнес-навигатора" <...> Он является своего рода агрегатором мер поддержки. По плану на 2019 год, эта цифра у нас стоит как KPI, это будет 690 тыс.", - сказал он.

За 2017 год количество малых и средних предприятий, воспользовавшихся "Бизнес-навигатором МСП" и увеличивших общий объем выручки, составило более 160 тыс.

Информационная система "Бизнес-навигатор МСП" запущена в 2016 году Федеральной корпорацией малого и среднего предпринимательства. Навигатор призван упростить процесс открытия нового предприятия. Любой желающий может зарегистрироваться и протестировать востребованность бизнеса, а также срок его окупаемости. Система позволяет в несколько шагов проанализировать необходимые для запуска нового бизнеса условия в привязке к конкретному городу и району, узнать информацию о конкурентах по виду деятельности, объему спроса и так далее.

Ежегодная Неделя российского бизнеса проходит с 11 по 15 марта в Москве. В рамках мероприятий недели, организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей, планируется проведение форумов и конференций по ключевым экономическим проблемам с участием представителей бизнеса и власти.