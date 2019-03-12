Якутские предприниматели с мая смогут получить льготные кредиты в 6%

ЯКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Предпринимателям Якутии начнут выдавать льготные кредиты по ставке 6% годовых с мая 2019 года благодаря реализации в регионе нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

Что нужно знать о нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство"

Во вторник глава Якутии Айсен Николаев провел совещание о ходе исполнения национального проекта. Ожидается, что регион примет участие в реализации всех пяти программ нацпроекта.

"По результатам [реализации регионального] проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам" будет упрощен доступ к льготному финансированию, в том числе за счет ежегодного увеличения объема льготных кредитов. <…> К примеру, если до настоящего времени финансовая поддержка оказывалась под 8% годовых, то уже с мая текущего года микрофинансирование будет под 6% годовых", - говорится в сообщении.

Как отметил Николаев, вопросы развития малого и среднего предпринимательства крайне важны для республики. "Мы четко понимаем, что особенно в сельской местности от поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы зависит многое", - сказал глава региона.