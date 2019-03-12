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В РСПП рекомендуют поощрять выход бизнеса из тени, не злоупотребляя проверками

Также в организации считают, что необходимо разработать нормативно-правовые механизмы, которые будут стимулировать деловую активность и обелять серую экономику

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Выход бизнеса из теневой экономики нужно поощрять, не злоупотребляя проверками со стороны правоохранительных и контрольно-надзорных органов (КНО). Об этом во вторник сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"[Обеление серой экономики], с одной стороны, формирует отряды белого бизнеса, а с другой стороны, бизнес, который выходит из тени, становится объектом более пристального внимания КНО и правоохранительных органов. <...> Здесь нужно понимание со всеми надзорными органами, но прежде всего с органами финансового контроля с одной стороны и правоохранительными [органами] - с другой, о том, что [нужно] поощрять выход бизнеса из тени, не злоупотребляя проверками по прошлым периодам", - сказал он в ходе форума "Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность в цифровую эпоху", которая проходит в рамках Недели российского бизнеса.

По его мнению, требуется разработать нормативно-правовые механизмы, с одной стороны, чтобы они не нарушали права контрольно-надзорных органов и правоохранительных органов, и, в то же время, решили задачу стимулирования деловой активности и обеления серой экономики.

Ежегодная Неделя российского бизнеса проходит с 11 по 15 марта в Москве. В рамках мероприятий недели, организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), планируется проведение форумов и конференций по ключевым экономическим проблемам с участием представителей бизнеса и власти.

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