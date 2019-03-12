Эксперты: платформа для обращения предпринимателей улучшит бизнес-климат

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Цифровая платформа, где бизнес сможет заявить о давлении силовых структур, поможет развитию малого предпринимательства и улучшит деловой климат в России. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля сообщил, что информационная онлайн-платформа о проверках бизнеса, где предприниматели смогут заявить о давлении на них, должна заработать к концу 2019 года в пилотном режиме.

По словам генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой сейчас правительство совместно с бизнес-объединениями и АСИ прорабатывает технологические решения и нормативную базу, а силовые структуры - регламент работы с обращениями предпринимателей и сроки их рассмотрения. Платформу в тестовом режиме планируется запустить в ноябре 2019 года.

Защита малого бизнеса

Генеральный директор АСИ отметила, что цифровая платформа позволит оперативно реагировать на обращения и жалобы бизнеса, связанные с контрольно-надзорной деятельностью.

По словам президента Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) Сергея Катырина, создание цифровой платформы, доступной для всех предпринимателей, - это очевидная возможность для бизнеса выставлять на всеобщее обозрение примеры неправомерных действий силовиков.

"Это очень важно для предпринимателей в регионах - крупные руководители, включая московских, буду знать о том, что творится на местах, какие нарушения совершают их подчиненные, то есть будут получать информацию, которая иным путем к ним, скорее всего, и не попала бы, а малый бизнес задыхался бы, борясь за свои права. Конечно, это поможет развитию малого предпринимательства", - сообщил он.

Курс на улучшение бизнес-климата

В свою очередь, глава общественной организации малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" Александр Калинин отметил, что цифровая платформа может помочь в улучшении условий ведения предпринимательской деятельности. "Особенно то, о чем сказал президент в Федеральном послании: чтобы те, кто ведет бизнес легально в России чувствовали, что не может быть уголовного преследования в отношении него, что он находится под защитой закона, а не под угрозой отъема бизнеса уголовно-процессуальными методами", - сказал Калинин.

По его словам, платформа будет создаваться Агентством стратегических инициатив, а также при участии бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова и бизнес-сообществ: "Опоры России", "Деловой России", Российского союза промышленников и предпринимателей, ТПП РФ, а также прокуратуры и силовых структур.

"Будет создана система похожая на "Добродел" или "Активный гражданин". Туда будут поступать запросы [от предпринимателей]. Будет идентифицировано, кто жалуется, его полномочия. После этого жалоба будет перенаправляться экспертам, скорее всего, из института уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова. Его эксперты, возможно, с привлечением наших экспертов, (ведь у "Опоры России" есть бюро по защите прав предпринимателей - 52 отделения в регионах), будут делать оценку, насколько жалоба обоснована", - пояснил Калинин предполагаемый механизм работы платформы.

Он добавил, что в его практике встречается необоснованные жалобы. "С заключением, что жалоба обоснована, она пойдет во внутреннее расследование той структуры, на которую жаловались. Будет видно, как эта жалоба двигается и у кого на рассмотрении находится", - объяснил глава "Опоры России".

Дело техники

Эффективность цифровой платформы, по мнению сопредседателя "Деловой России" Антона Данилова-Данильяна будет зависеть от того, кто и как будет ее разрабатывать. "Это большая работа, которую должны делать десятки айтишников и специалистов области контроля и надзора, в agile-режиме (режим постоянного совершенствования - прим. ТАСС). Должна работать частная структура, может даже группа частных структур, потому что мы абсолютно не уверенны, что, если это будет делать не бизнес, а какие-то государственные организации, что в результате будет то, что нужно", - сказал Данилов-Данильян.

По его мнению, при разработке платформы целесообразно использовать технологию искусственного интеллекта, которая будет собирать и анализировать сведения не только от заявителей, но и из открытых источников - социальные сети, решения судов, решения антимонопольных органов, сообщения в прессе, анализ мнений сотрудников госорганов и частных компаний. "В мире таких примеров немного, а у нас [в России] есть, потому что мы на соответствующем уровне развития технологий, мы на передовом рубеже", - сказал он.

Коллективное решение

Сопредседатель "Деловой России" для улучшения эффективности работы цифровой платформы предложил создать систему отраслевых экспертных общественно-деловых советов, которые бы принимали конечное решение об обоснованности жалобы предпринимателя.

"Советы - это не организации, это именно постоянно действующие, заседающие с определенной периодичностью, группы лиц предпринимателей и представителей от "большой четверки" ("Деловая Россия", "Опора России", ТПП, РСПП - прим. ТАСС), деловых объединений, а также от отраслевых ассоциаций и союзов", - сказал он, добавив, что эти советы должны выяснять, носит ли жалоба системный характер, и тогда направлять рекомендации в правительство или, что жалоба сообщает об индивидуальном давлении, и нужно применять статью уголовного кодекса "Препятствование предпринимательской деятельности".