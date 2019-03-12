Акимов: управление данными в технологических отраслях поможет избежать монополий

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Государственное управление данными в приоритетных отраслях, таких как технологическая сфера, поможет избежать монополии. Такое мнение выразил во вторник заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов на форуме по цифровой трансформации, который проходит в рамках Недели российского бизнеса.

"Очень привлекательно <…> обеспечить эксклюзив [доступа к данным] лидерам, назначенным государством в некоторых сферах. Особенно в приоритетных [сферах] технологического развития это будет происходить неизбежно, будет проводить к монополизации рынков, кто-то получит приоритет в доступе данных. Отсюда задача - правильное регулирование оборота данных в государственных информационных системах", - сказал он.

Ежегодная Неделя российского бизнеса проходит с 11 по 15 марта в Москве. В рамках мероприятий недели, организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), планируется проведение форумов и конференций по ключевым экономическим проблемам с участием представителей бизнеса и власти.