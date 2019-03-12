Роструд предложил создать систему обучения для инспекторов, проверяющих бизнес

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Необходимо создать систему обучения инспекторов для проверки бизнеса в рамках мер "регуляторной гильотины". Об этом во вторник сообщил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов на форуме в ходе Недели российского бизнеса в Москве.

"Важная вещь, помимо системы законодательства [в рамках "регуляторной гильотины"], создать систему обучения инспекторов. Мы действительно ощущаем некий дефицит в системе подготовки кадров", - сказал он на форуме "Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность в цифровую эпоху".

Вуколов отметил, что Роструд проводит работу в этом направлении в регионах. "Последние годы в каждом регионе мы стараемся сотрудничать с вузами, создавать с участием наших специалистов кафедры, где происходит базовое обучение сотрудников, которые устраиваются в наши территориальные органы" - сказал он.

О "регуляторной гильотине"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме 15 января заявил, что поручит аппарату правительства разработать дорожную карту по снижению административной нагрузки на предпринимателей. Согласно этому плану, к 1 февраля 2020 года будет проведена проверка всех действующих нормативных актов, которые устанавливают обязательные требования к бизнесу.

По словам Медведева, задача сокращения избыточных норм может быть решена с помощью механизма так называемой "регуляторной гильотины": те нормы, которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утратят силу. В результате останутся только нужные и современные документы, понятные как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов.

О неделе российского бизнеса

Ежегодная Неделя российского бизнеса проходит с 11 по 15 марта в Москве. В рамках мероприятий недели, организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), планируется проведение форумов и конференций по ключевым экономическим проблемам с участием представителей бизнеса и власти.