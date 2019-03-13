Объем льготной поддержки от лизинговой компании Якутии в 2019 году превысит 900 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) в 2019 году планирует оказать льготную поддержку предпринимателям страны на сумму не менее 935 млн рублей, сообщила журналистам в среду во Владивостоке гендиректор компании Татьяна Бравина.

Программа льготного лизинга оборудования Корпорации МСП реализуется в рамках нацпроекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Региональная лизинговая компания была открыта в 2018 году, это единственная подобная компания корпорации на востоке РФ. В прошлом году компания заключила контракты по 10 проектам, половина из них - в Якутии.

"<...> объем лизинговой поддержки в целом должен составить не менее 935 млн рублей на 2019 год", - сказала Бравина, уточнив, что речь идет о поддержке предпринимателей по всей стране.

По ее словам, стартовый капитал компании составляет 2 млрд рублей, и за пределами Якутии может быть размещено около 1,5 млрд рублей. Сейчас заключено сделок на сумму около 100 млн рублей, на рассмотрении находятся проекты еще примерно на 200 млн рублей.

Региональные лизинговые компании работают в Татарстане, Башкирии, Ярославской области и Якутии. Одно из ключевых условий программы - отсутствие межрегиональных барьеров: предприниматели из разных регионов могут подать заявку на оборудование по льготным ставкам в любую компанию.

Нацпроект разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.